Ed Sheeran a vécu une demande en mariage stressante: «Tu te fous de moi?»

Son idée : emmener sa compagne au jardin, sous la pergola et lui demander sa main. Problème ? Il pleuvait des cordes le jour J. « Je n’arrêtais pas de lui dire : ‘On devrait aller se promener’. Et elle me répétait : ‘Non’ ! « Le temps passait et j’avais gravé la date sur la bague, donc je me suis dit : ‘Je dois le faire aujourd’hui. » Finalement, profitant d’une éclaircie vers 21 heures, le chanteur est parvenu à attirer sa compagne hors de la maison. Mettant un genou à terre, il a été confronté à une réaction des plus surprenantes . « Tu te fous de moi ? » lui a lancé sa compagne.

Une réaction qui a fait craindre le pire à l’interprète de « Shape of You ». Il savait en effet que sa compagne n’accordait pas une énorme importance au mariage : « Les parents de Cherry ne se sont jamais mariés. Ils le sont maintenant, mais ils ont été ensemble pendant 30 ans avant de l’être. Elle n’a donc pas grandi en pensant que le mariage était important. Donc je me suis lancé en me disant : ‘Je ne sais pas si elle va dire oui’. Je ne savais vraiment pas ».

« Nous étions au lit vers minuit »