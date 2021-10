Vanessa Matagne «en arrêt» trois jours après son retour sur RTL-TVI

Trois jours après son retour sur le plateau de RTL-TVI et sur les ondes de Bel RTL, Vanessa Matagne a annoncé qu’elle était à nouveau en arrêt maladie. En cause ? Sa grossesse qui, même si elle est « heureuse » serait plutôt « capricieuse ». Enceinte de sept mois, elle s’est confiée dans une longue publication Instagram. Vendredi, après son travail, elle a dû être hospitalisée pendant deux jours : « Ce vendredi soir, après le boulot, cette petite voix dans ma tête me dit d’aller passer un monitoring à l’hôpital avant d’aller m’amuser. Pour écarter tous les doutes, j’y vais ET finalement… je ne sors que ce matin (dimanche) »

« Notre voix intérieure se trompe rarement »

Pour éviter un accouchement prématuré, la présentatrice a décidé de ralentir le rythme pour quelques mois : « Bébé menace de débarquer à l’improviste, bien avant l’heure ! Je prends donc les choses en main pour le freiner ce petit pressé. Trois jours après la reprise du boulot, je suis de nouveau en arrêt pour notre bien, pour reporter sa venue. Quelques sacrifices pour une vie de bonheur, en bonne santé. » Elle conclut sa publication par un conseil : « Cette grossesse m’apprend à écouter mon corps. Notre petite voix intérieure se trompe rarement, la preuve encore aujourd’hui ! Ne l’oubliez pas. »