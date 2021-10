Quand Laurent Delahousse gaffe sur la cécité de Gilbert Montagné (vidéo)

Ce 17 octobre, Laurent Delahousse recevait Gilbert Montagné sur « 20h30 le dimanche ». Ensemble, ils ont retracé le fil de la carrière du chanteur. Parmi les moments forts de sa vie, il y a un concert où il a eu le plaisir d’être avec Johnny Hallyday. Sauf qu’au moment de présenter l’enregistrement, Laurent Delahousse fait une gaffe qui lui a fait un peu perdre les pédales.

« On est en 79, on est sur scène et il y a un certain Johnny Hallyday qui va dire ça », dit le journaliste avant d’ajouter : « Regardez ». De suite, il repense à la cécité de Gilbert Montagné et tente de se corriger en ajoutant « Écoutez »”. Une erreur que n’a pas mal prise le chanteur qui a préféré en rire en disant : « Et on regarde ! ».