Netflix adopte une nouvelle méthode de comptage de ses audiences: voici ce que cela donne

Ce mardi, Netflix a adopté une réforme symbolique. Jusqu’ici, elle comptabilisait les vues sur sa plateforme pour chaque utilisateur regardant au moins deux minutes d’une série, d’un film ou d’un documentaire. C’est ainsi qu’ont été comptabilisées les 111 millions de fans ayant regardé Squid Game en un mois, un record. Mais désormais, cela ne sera plus le cas.

Le dernier rapport de Netflix révèle ainsi qu’un comptage plus fiable sera adopté à l’avenir. Les chiffres se baseront sur les « heures vues par client en 28 jours ». Autrement dit, Netflix va plus regarder au total d’heures vues et non pas au nombre d’abonnés ayant regardé ne serait-ce qu’un tout petit peu telle ou telle production.

Forcément, cela bouleverse le classement. Netflix a ainsi montré ce que cela donne en comparant les deux systèmes de comptage (Squid Game n’est pas encore comptabilisé ici). Pour les séries, Bridgerton reste premier (avec 82 millions d’abonnés qui l’ont regardé et au total 625 millions de vues en 28 jours). Par contre, Lupin (partie 1), qui était deuxième avec 76 millions d’abonnés curieux, disparaît du nouveau top 10. C’est La Casa de Papel (partie 4) qui passe de la 6e à la 2e place. Suivent dans le nouveau classement Stranger Things 3, The Witcher, et 13 Reasons Why (saison 2). Côté films, c’est désormais Bird Box qui mène la course.