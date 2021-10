Surfons tranquille: LinkedIn une nouvelle fois piraté

Le réseau social LinkedIn a été victime d’une nouvelle fuite de données qui permet de mettre à disposition les informations de 92 % de celles et ceux qui disposent d’un profil. C’est le site Privacy Shark qui en a fait la découverte en parcourant le darknet. En avril dernier, LinkedIn avait déjà été visé par une fuite qui concernait plus de 500 millions de ses utilisateurs. Et malheureusement, si vous êtes concernés, comme membres de ce réseau social professionnel, voici les informations qui sont disponibles : vos nom et prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre...