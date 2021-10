«American Gangster», un film basé sur une histoire vraie

Ridley Scott n’aurait pas dû être le réalisateur de cet « American Gangster » dont la genèse fut torturée. Il s’agissait d’évoquer l’histoire vraie d’un trafiquant de drogue pas comme les autres, qui sévit à la fin des « sixties » en distribuant à New York une dope de qualité supérieure, découverte par les GI au Vietnam. Pour mener à bien le projet, on fit appel à deux scénaristes. D’abord celui de « La liste de Schindler » de Steven Spielberg et de « Gangs of New York » de Martin Scorsese, Steven Zaillian. Puis celui de « Hotel Rwanda »,...