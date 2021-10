Un petit garçon fait le pitre à la télé pendant un direct de son papa (vidéo)

Pas toujours évident de combiner télétravail et garde d’enfants. Avec la crise du Covid, de nombreux parents ont dû trouver des solutions pour télétravailler tout en s’occupant de leurs enfants, et ce n’est pas toujours évident. En témoigne cette vidéo d’un économiste intervenant en direct sur la chaîne de tv Bloomberg et dont le fils est bien décidé à passer lui aussi à la télévision.