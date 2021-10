À la télé ce soir: «The Voice All Stars» ou «Harry Potter et la Coupe de feu»

L'heure du verdict a sonné ! Après dix semaines de compétition acharnée et une demi-finale qui a charrié son lot d'émotions, la chaîne propose un grand show dont l'ambition est de clore cette saison anniversaire en beauté. Au programme, un niveau de chant hors du commun avec les plus grands talents des dix saisons passées, six artistes d'exception que les téléspectateurs ont eux-mêmes désignés à travers leurs votes. Et c'est peu dire que les finalistes vont devoir donner le meilleur d'eux-mêmes pour décrocher le titre tant convoité de « The Voice All Stars». Chacun chantera à deux reprises, une chanson en solo et une en duo, aux côtés d'invités prestigieux, venus les encourager.

« The Voice All Stars », à 21h05 sur TF1

« Harry Potter et la Coupe de feu », à 20h05 sur Tipik

de Mike Newell (2005)

Harry Potter , 14 ans , entre en quatrième année d'études au collège de Poudlard, où l'attendent de nouvelles épreuves. Dumbledore annonce que le collège accueillera cette année le Tournoi des Trois Sorciers, une des compétitions internationales les plus fascinantes et les plus dangereuses du monde de la sorcellerie. Contre toute attente Harry est désigné pour participer à ces redoutables épreuves. Le scandale est immédiat : l'étudiant en magie, qui n'a pas l'âge légal pour participer au tournoi, est aussitôt accusé d'avoir triché. Le jeune sorcier devra donc lutter seul, déjouer un à un tous les pièges du Tournoi avant son inéluctable affrontement avec le Mal absolu.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Erin Brockovich, seule contre tous », à 20h15 sur Plug RTL - Trois étoiles

de Steven Soderbergh (2000)

Brillant plaidoyer pour une vraie justice envers et contre les ténors du prétoire, ce film exceptionnel à tous les niveaux est basé sur une histoire vraie comme il n’en arrive qu’au pays de l’Oncle Sam ! Julia Roberts s’y révèle, à l’opposé des rôles qui ont fait sa gloire. Touchant et réjouissant.

« Astérix et la surprise de César », à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

de Paul Brizzi (1985)

Succédant aux « Douze travaux d’Astérix » sur un scénario original, cette quatrième aventure des héros de Goscinny et Uderzo constitue un mix par Pierre Tchernia d’ « Astérix gladiateur » de 1964 et d’ « Astérix légionnaire » de 1967, avec Roger Carel, Pierre Tornade, Pierre Mondy et Jean-Pierre Darras. La technique a vieilli mais l’humour des bédés est resté intact.

« Kiss & Kill », à 23h30 sur Plug RTL - Deux étoiles

de Robert Luketic (2010)

La très jolie Katherine Heigl mobilise l’écran avec une belle énergie aux côtés d’un Ashton Kutcher toujours aussi décoratif et du revenant Tom Selleck qui singe de manière savoureuse le Robert De Niro de « Mes beaux-parents et moi ». Tout ça fait beaucoup de déjà-vu, mais l’amalgame tenant… la gamme sans vraie fausse note, on est en droit de savourer.

« Les bronzés 3 : amis pour la vie », à 21h30 sur AB3 - Une étoile

de Patrice Leconte (2006)

Le titre cartonne à chaque rediffusion ! C’est tout le paradoxe de cette suite trop tardive des deux films cultes de la fin des années 70, qui a crevé le plafond des 10 millions de tickets en France, malgré des critiques et même un bouche-à-oreille désastreux ! La vérité est qu’on a malgré tout pris plaisir à revoir la bande du Splendid à nouveau réunie.