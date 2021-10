La Ligue 1 revient sur TF1 après 14 ans d’absence

TF1 et Amazone, qui détient 80 % de la Ligue 1 ont finalement trouvé un accord leur permettant ce partage. Alex Green, directeur général de Prime Video Sport pour l’Europe se réjouit de cette nouvelle et déclare : « Cet accord est une excellente nouvelle pour tous les fans. Notre objectif a toujours été de leur offrir le meilleur de la Ligue 1, et Téléfoot est une émission historique en France. Cette annonce est un signe fort de notre engagement envers eux ». L’émission a été créée en 1977.

Grande nouvelle pour les fans de foot, TF1 peut de nouveau diffuser les images de la première division française de football. Après 14 ans, un accord a enfin été trouvé. Dès dimanche 24 octobre, TF1 pourra donc de nouveau partager avec ses téléspectateurs les extraits des moments forts du championnat. L’émission culte Téléfoot pourra donc de nouveau consacrer sa première partie aux terrains français et offrir des résumés de match du vendredi et samedi.

Désormais, la première partie de Téléfoot, qui s’appelait « Téléfoot l’actu » va devenir « Téléfoot Ligue 1 ». Bixente Lizarazu et Marine Marck proposeront des décryptages et les résumés des matchs. La seconde partie d’émission, « Téléfoot, le mag » sera toujours consacrée aux stars et aux révélations de la première division mais aussi du football international et de l’équipe de France.

Cette nouvelle devrait aussi rebooster les audiences de Téléfoot qui étaient déjà en augmentation de 2 % par rapport à la saison dernière, passant de 11 % des parts d’audience à 13,6 %. L’émission rassemble chaque dimanche plus de 854.000 fans du ballon rond.