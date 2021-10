Cupra Born: électrique et… sportive

Cupra étant la marque sœur (électrique et un peu plus haut de gamme) de Seat, on s’attend à quelque chose de plus latin, tant dans la présentation que dans le tempérament. Rien de latin dans le lieu de naissance toutefois, puisque la Born sort évidemment de la même usine allemande que la VW. Bien que le lien de parenté soit évident, il est clair que la Born a reçu une face avant bien plus expressive et des détails qui soulignent son agressivité. Ainsi des jupes latérales et du diffuseur arrière. Un look qui annonce la couleur sur la route ? Nous verrons… Le look annonce en tout cas...