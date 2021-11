1. Des couleurs plus éclatantes : sur un écran OLED, les couleurs sont beaucoup plus éclatantes, les contrastes beaucoup plus visibles et surtout le noir apparaît beaucoup plus noir. Les propriétaires de téléviseurs OLED vous le diront, on ressent une très grosse différence à l’usage. Tout paraît beaucoup plus joli, plus vivant et surtout, le rendu est beaucoup plus beau lorsqu’on visionne des scènes dans l’obscurité.

2. Un écran plus grand : l’écran est...