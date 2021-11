Les années d’Occupation

Les 50 ans de la Tour Eiffel ! L’anniversaire devient l’événement mondain de l’été 1939. La foule se presse au premier étage où des baraques foraines proposent des attractions pour les enfants et leurs parents. Un soir, le duc et la duchesse de Windsor président un concours de beauté à l’issue duquel une « Miss Tour Eiffel » est désignée parmi 21 postulantes à cette élection qui demeurera unique. L’invasion de la Pologne et le début de la « drôle de guerre » sonnent le glas d’une époque joyeuse.

