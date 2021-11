La télé, cette grande boîte de jeux

Ils forment la grande famille des programmes indispensables de toutes les chaînes généralistes. À côté de quelques genres majeurs (info, variétés, fiction), les jeux accompagnent la vie de la télé – et du grand public – depuis très longtemps. Jean-Luc Fonck, toujours pétri d’humour et de second degré, a fouillé les archives et fait quelques trouvailles.

Les sexagénaires se souviennent évidemment de « À vos marques » avec Robert Frère. Ce jeu interécoles a connu 18 saisons entre 1961 et 1977. Des classes s’y mesuraient. Le ton était docte, l...