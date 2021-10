Zayn Malik et Gigi Hadid séparés, le chanteur aurait frappé sa belle-mère

Zayn Malik et Gigi Hadid ne seraient plus ensemble depuis plusieurs semaines selon TMZ. C’est aussi ce que semble indiquer un post sur Twitter que le chanteur a publié dans la soirée du 28 octobre. La presse américaine indique que Yolanda Hadid, la mère de Gigi Hadid, accuse Zayn Malik de l’avoir frappé suite à une dispute la semaine dernière.

Yolanda Hadid réfléchit à porter plainte contre le chanteur. De son côté Zayn Malik nie les faits dans un post sur Twitter. Il écrit : « Je nie catégoriquement avoir frappé Yolanda Hadid et pour le bien de ma fille, je refuse de donner plus de détails et j’espère que Yolanda reconsidérera ses fausses allégations et s’efforcera de résoudre ces problèmes familiaux en privé ». Pour Zayn Malik, il n’y a donc pas eu de coup donné mais un échange de « mots durs » seulement.

Zayn Malik et Gigi Hadid sont parents d’une petite fille, Khai, née en septembre 2020. Enfin Gigi Hadid n’a pas commenté directement l’affaire, un porte-parole du mannequin indique que « Gigi se concentre uniquement sur ce qui est mieux pour Khai ».