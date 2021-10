Angèle évoque sa bisexualité, soulignant la nécessité d’avoir «des représentations»

Après un retour remarqué sur le devant de la scène avec la sortie de son single « Bruxelles, je t’aime », dont le clip a déjà été visionné plus de 2 millions de fois en seulement quelques jours, Angèle a également annoncé la sortie le 10 décembre prochain de son nouvel album intitulé « Nonante-cinq ». La chanteuse Belge s’est également confiée au magazine Elle, dans une interview dévoilée ce vendredi 29 octobre.

La jeune femme a notamment abordé son orientation sexuelle et sa bisexualité, mettant en avant l’importance des représentations. Pour ce faire, elle a évoqué la photo publiée en août 2020 sur son compte Instagram officialisant sa relation d’alors avec Marie Papillon. « Lorsqu’il a été question de poster cette photo, j’avais déjà été repérée par la presse, ça n’était plus un scoop, mais une affirmation. L’idée était de dire que j’étais tombée amoureuse d’une femme, mais que cela n’avait rien changé », rapporte La Libre.

Si Angèle a choisi de parler ouvertement de sa bisexualité, c’est pour que les jeunes puissent s’identifier à des représentations, ce qu’elle aurait aimé avoir durant son adolescence. « Je trouverais merveilleux que ce ne soit plus un sujet, même si, objectivement ça l’est encore, et je ne peux pas en vouloir aux gens de l’évoquer. En même temps, il est important d’en parler, car on a tous besoin de représentations. Ado, si j’avais eu plus d’exemples de personnes lesbiennes bi ou gays, j’aurais peut-être compris plus vite que j’étais bi. Je me serais moins menti à moi-même, et j’aurais vécu d’autres histoires », a ajouté la chanteuse de 25 ans, voulant montrer l’exemple.