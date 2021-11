Le Z Event 2021 rapporte plus de 10 millions d’euros pour Action contre la faim

Plus de 10 millions d’euros ont été récoltés lors de ce marathon caritatif de trois jours, presque le double de l’édition précédente. Pour cette cinquième édition, des streamers et des membres de la communauté de l’esport se sont rassemblés et ont battu les records précédents de dons pour Action contre la faim. L’an dernier, un record avait déjà été franchi avec 5,7 millions d’euros récoltés pour Amnesty International.

Le Z Event est un marathon caritatif diffusé sur Twitch. Sur la plateforme, une cinquantaine de streamers francophones se rassemblent pour jouer et divertir pendant plus de cinquante heures. L’événement est sans interruption et les joueurs se relaient pour interpeller les « viewers », l’audience, et inciter au don.