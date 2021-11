Publiées sur Instagram par la femme d’Alec Baldwin, les images familiales d’Halloween passent mal auprès des internautes

Comme de nombreuses personnalités, Alec Baldwin a fêté Halloween ce dimanche 31 octobre avec sa femme et ses enfants. C’est d’ailleurs sa compagne, Halyna Hutchins, qui a publié les clichés de l’événement sur Instagram. Mais il y a quelques jours, l’acteur avait tué accidentellement la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessé le réalisateur Joel Souza sur le tournage du film « Rust ». S’il s’est dit dévasté par la perte de son amie et prêt à collaborer à l’enquête, Alec Baldwin aurait mieux fait de se faire discret, estiment les internautes.

En effet, les photos familiales d’Halloween ont choqué ceux-ci, qui ont trouvé déplacé et indécent de s’afficher de la sorte après la tragédie, signale Ciné Télé Revue. C’est sur Twitter que les internautes se sont exprimés, car les commentaires en dessous des photos sur Instagram avaient été désactivés. Si certains comprennent la volonté de la famille d’Alec Baldwin de fêter Halloween, c’est plutôt la mise en avant sur les réseaux sociaux qui dérange.