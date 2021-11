Plus de 2000 belgicismes!

Plus de 2.000 références, des mots qui sortent et d’autres qui entrent, une approche à la fois très scientifique et délicieusement ludique de notre parler. Michel Francard et ses trois coauteures se sont bien amusés à collationner toutes ces perles. Paru en 2010, réédité en 2015 dans une version enrichie, ce dico sent bon la belgitude. On ne s’en rend pas compte car on les sort à tout propos mais lait russe, fond de grenier, chaud boulette, fumer comme un Turc, « J’te sonne et j’te dis quoi », « J’ai bon », « Je sais là-contre », loque à reloqueter, envoyer...