Tout est bon dans le bonbon

Saint-Nicolas, Noël, Nouvel An, sans compter les anniversaires, les sorties au parc, les goûters « kids only », les bonbons sont à la fête chaque fin d’année. Le secteur pèse lourd. Depuis quelque temps, il a trouvé un puissant relais avec la fête de Halloween début novembre. « À Halloween, les confiseurs sortent l’artillerie lourde pour séduire les consommateurs, indique CQC qui se met au goût du jour. En deux semaines, ils réalisent plus de 12 % de leurs ventes annuelles ! Alors, pour s’assurer d’être choisi par les enfants, chacun a sa stratégie....