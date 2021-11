«On The Road Again… L’histoire de ma vie» : la biographie de Ludo de «Pékin Express» est désormais en vente

« On the road agaaaaaaaaaaain ». Les amateurs de « Pékin Express » connaissent très bien cette phrase et certains pourraient même avoir envie de grimper sur leur canapé pour la scander. Samuel et Ludovic Daxhelet, les deux frères liégeois n’ont jamais été oubliés depuis leur première apparition en 2011.

Gagnants en 2012, ils ont marqué les esprits, notamment en interprétant un hymne national belge quelque peu… décalé. Ils ont chanté « En apesanteur » de Calogero avec beaucoup d’entrain. Les locaux n’y ont vu que du feu. Et les spectateurs ont sans doute versé une petite larme de rire.

Aujourd’hui, Samuel s’est mis de côté de la vie publique, tandis que Ludovic, lui, semble être sur tous les fronts. Il vient d’ailleurs de publier sa biographie « On The Road Again… L’histoire de ma vie ». Il s’y confie sur sa vie de papa, son parcours professionnel et ses aventures. Muriel Libert, productrice exécutive pour RTL TVI, chaîne sur laquelle on retrouve régulièrement Ludovic, l’a aidé à écrire son bouquin. « Les Amis...Je suis tellement heureux de vous présenter mon nouveau bébé ! Un projet imaginé il y a plus de 2 ans et puis...Il est enfin là ! », déclare-t-il.

L’(auto)biographie est disponible sur internet et en librairies.