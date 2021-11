« Stranger Thing » saison 4 : Netflix dévoile le premier long teaser

« Stranger Things » saison 4, ce ne sera pas avant l’été 2022. Alors pour faire patienter les fans, Netflix dévoile le tout premier long teaser de la série à succès.

Après quelques extraits diffusés en février et en juin, on retrouve cette fois Eleven (Millie Bobby Brown) sous le soleil de Californie, vivre sa vie de lycéenne dans les années 1980. Soudain, le décor s’assombrit et la musique se fait plus angoissante. Joyce Byers (Winona Ryder) apparaît en train de découvrir une poupée étrange, Mike Wheeler (Finn Wolfhard) et Charlie Jonathan Byers (Charlie Heaton) se font tirer-dessus, Eleven est enlevée …

Dévoiler le premier long teaser un 6 novembre n’est pas un hasard. Dans la série, le jeune Will Byers disparaît d’Hawkins le 6 novembre 1983. Netflix a donc proclamé la date « Stranger Things day ». Tout un programme.