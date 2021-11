Julien Lapraille bientôt papa (photo)

Julien Lapraille, cuisinier connu pour sa participation à Top Chef et ses interventions dans « Les Bons Vivants », l’émission de Bel RTL est sur un petit nuage. D’ici quelques mois, sa compagne et lui accueilleront leur premier enfant. « On a trouvé l’assaisonnement parfait à deux, alors imaginez ce que donnera la cuisson à trois », a-t-il écrit sur sa page Instagram.

Sur la photo qui accompagne le message, on l’aperçoit avec la future maman sur la plage, tenant en main une échographie de leur bébé.