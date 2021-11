La princesse Delphine participera à la version flamande de «Danse avec les Stars » : « Je voulais vraiment soutenir Make-A-Wish »

C’est une participation inédite dans l’histoire de l’émission « Danse avec les Stars ». La production de la version flamande du programme accueillera le princesse Delphine pour la troisième saison.

Sa participation se fera au profit de la fondation Make-A-Wish, avec l’objectif de réaliser le rêve d’un petit garçon malade. « J’ai dû réfléchir longtemps (à sa participation, ndlr), mais je voulais vraiment soutenir l’excellent travail de la « Make A Wish Foundation » », indique-t-elle à Sudpresse. « Ils célèbrent la vie en essayant de libérer les pouvoirs de guérison, de l’espoir et de l’amour. Pour moi, la danse est aussi une célébration de la vie. Je ne supporte pas de voir des enfants subir des maladies mortelles, passer à côté de leur enfance, et je me sens aussi très mal pour les familles qui doivent traverser ces épreuves. Ces familles doivent vivre dans des hôpitaux et endurer l’angoisse de ne pas savoir si les traitements fonctionneront. En ajoutant à tout cela les complications liées au COVID, ces enfants ont été encore plus isolés et, parfois, une seule personne de leur famille a été autorisée à être avec eux pendant des mois de traitement à l’hôpital. C’est, pour moi, un cauchemar. »