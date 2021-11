«Sex and the City»: le come-back

La première image de la suite de «Sex and the City» avec le retour de Miranda, Carrie et Charlotte! - Instagram @justlikethatmax

Candace Bushnell. Ce nom ne vous dit peut-être rien et pourtant ses personnages vous sont certainement familiers : Carrie Bradshaw, Miranda ou Charlotte, les copines new-yorkaises qui partagent sans tabou les tumultes de leur vie amoureuse. Dans son livre « Sex and the City », la romancière Candace Bushnell donne vie à des personnages proches de sa réalité de jet-setteuse. L’héroïne principale, et narratrice de l’histoire, Carrie Bradshaw, est à l’image de l’auteure : journaliste, chroniqueuse passionnée de mode et de chaussures, femme moderne et indépendante se mêlant...