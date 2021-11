Il y a 100 ans, le procès de Henri Désiré Landru

Malgré la gravité des faits, lors de son procès de novembre 1921, Henri Désiré Landru a multiplié les répliques et les bons mots. La foule était venue nombreuse le voir devant la cour d’assises de Seine-et-Oise à Versailles. - Photos: BelgaImage

« Vous me croirez si vous voulez, eh bien !, je n’ai jamais su allumer proprement un feu ! » Lors de son procès, voici exactement un siècle, Henri Désiré Landru a assuré le spectacle, multipliant les répliques et les bons mots. Et la foule était venue nombreuse pour le voir devant la cour d’assises de Seine-et-Oise à Versailles. Le Tout-Paris était là, y compris des vedettes de l’époque, comme Mistinguett, Maurice Chevalier ou Colette. Accusé de onze crimes atroces (il faisait disparaître les dépouilles en les brûlant dans la cuisinière de...