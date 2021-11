Impressionnantes images d’un sous-marin allemand retrouvé dans la mer du Nord (vidéo)

Comme l’explique Belga, le navire a été construit à Hambourg en 1915 et a servi pendant environ un an et demi. Il était stationné à Zeebrugge et a coulé quelque 21 bateaux dans la Manche. Bombardé par un hydravion en 1917, le submersible se trouve depuis à 41 mètres sous la surface de la mer. Et il semblerait que les membres d’équipage soient toujours à bord.

BelgaImage/VLIZ - TOMAS TERMOTE

Ce sous-marin allemand n’est pas la seule carcasse reposant dans la mer du Nord. Il reste encore onze submersibles, dont trois n’ont pas encore été identifiés, et près de 400 autres épaves.