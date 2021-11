La chanteuse Adele fait des révélations sur sa vie dans «Adele One Night Only» d’Oprah Winfrey (vidéos)

À l’occasion de la sortie de son tout nouvel album « 30 », la chanteuse Adele a rencontré la présentatrice Oprah Winfrey et s’est confiée sur sa vie, son mariage et sa carrière. Sur CBS, la chaîne américaine, et ce pendant deux heures, révélations et chansons ont ravi les fans de l’artiste anglaise, délocalisée à Los Angeles.

« Je ne me suis toujours pas remise du fait d’avoir choisi de démanteler la vie de mon fils, pour mon propre bonheur, ça me rend vraiment mal à l’aise », révèle-t-elle dans le même jardin fleuri qui avait accueilli Harry et Meghan. La chanteuse explique ne pas avoir été malheureuse avec son ex-mari même à la fin, mais de ne plus être heureuse. Des difficultés de ne pas avoir son fils chaque jour avec elle.

Isopix

Elle est également revenue sur sa perte de poids spectaculaire. Chaque fois qu’elle apparaît quelque part, les premiers commentaires concernent son physique. « Je me sentais bien dans ma peau avant, et je me sens toujours bien maintenant », raconte-t-elle à Oprah Winfrey. En fait, l’artiste souffrait de crises d’angoisse. Et l’un des seuls endroits dans lequel elle se sentait bien était la salle de sport. En trois ans, elle a perdu 45 kilos.

Adele a expliqué toujours commencer ses concerts par « Hello ». Comme une évidence. Elle a ensuite chanté neuf de ses tubes, comme « Rolling in the Deep » et le tout nouveau « Easy on Me », qui est déjà très apprécié par les fans. De nombreux autres artistes étaient présents dans l’assistance.

« J’ai appris à m’aimer et ça m’a ouverte à l’idée d’aimer et d’être aimée par quelqu’un d’autre », a conclu Adele.