«Downton Abbey» dévoile sa première bande annonce: le second film est prévu début 2022 (vidéo)

La famille Crawley est attachante, tout en étant si peu similaire aux familles belges. Pourtant, nous sommes très nombreux à avoir suivi leurs aventures pendant les six saisons qui composent « Downton Abbey ». Lorsque la série anglaise a été arrêtée, de nombreux fans ont été tristes de ne plus pouvoir vivre par procuration au cœur de Downton Abbey.

Fort heureusement, leurs voeux ont été exaucés en 2019, lorsqu’un premier film est sorti sur grand écran. Il reprenait là où on s’était arrêté quatre ans plus tôt. Et début 2022 c’est un petit miracle qui se produira avec la sortie du second film intitulé « Downton Abbey : Une nouvelle ère ».

Le film, réalisé par Simon Curtis, devrait sortir le 16 mars prochain et mettre encore plus en avant Mary Crawley.

Après avoir pu découvrir quelques photos tirées du film dont le scénario est tenu secret, nous avons enfin l’occasion d’apercevoir ce que donnera le second volet grâce à une bande annonce. Même si 1m15 ne suffissent pas à en apprendre beaucoup, la vidéo donne le ton : élégance et chaleur.