La grande pénurie des métiers manuels

Un samedi d’octobre, Patrick et son épouse sont de sortie. Une soirée entre amis prévue de longue date et partie pour s’éterniser jusqu’aux petites heures. Le couple n’entend pas l’alerte émise vers minuit sur leurs téléphones, indiquant des intrus à leur domicile. Patrick avait bien repéré cette voiture blanche garée devant la propriété des voisins, mais n’avait pas fait le rapprochement avec un potentiel cambriolage. À son retour au bercail, l’intérieur de la maison est sens dessus dessous. Les voleurs ont cassé une vitre et sévèrement amoché le châssis qui l’entoure. Les jours qui...