Sir Elton John fait Compagnon d’honneur

À 74 ans, c’est la deuxième fois que le chanteur britannique Elton John voit sa carrière et son engagement caritatif salués par la famille royale d’Angleterre. Anobli par la Reine en 1998 en recevant le titre de « chevalier », l’interprète de « Candle in the wind » a cette fois été décoré par le prince Charles. Lors d’une cérémonie donnée au château de Windsor, le prince de Galles lui a remis l’Ordre des Compagnons d’honneur. Une distinction extrêmement rare. Seuls 65 membres, le Souverain britannique compris, peuvent faire partie de cet Ordre qui est considéré comme l’...