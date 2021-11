Tricherie dans «Koh-Lanta»: la production monte au créneau

Quelle ne fut pas notre surprise lorsque nous avons découvert il y a deux semaines la tricherie de Teheiura, le candidat emblématique de « Koh-Lanta ». Pendant la saison « La Légende », le Polynésien a demandé de la nourriture à des locaux, et ce, à deux reprises comme il l’a si bien précisé.

Éliminé du jeu alors qu’il aurait fait profiter de son butin à deux candidats, possiblement Sam et Claude, les réactions ont fusé. Entre surprise et regrets, les téléspectateurs s’en sont donné à cœur joie sur les réseaux sociaux. Poussant le vice un peu trop loin…

La production de l’émission ALP a été forcée de prendre les choses en mains et de communiquer sur les réseaux sociaux. Alors qu’elle avait déjà incité au calme après les diverses critiques envers les candidats restants, elle vient de recommander à ces derniers de porter plainte.

En effet, depuis quelques jours, les candidats de « Koh-Lanta – La Légende » sont insultés et menacés sur les réseaux sociaux. À tel point que même les rappels à l’ordre de la production ne sont plus suffisants. Certains reprochent aux candidats d’avoir dénoncé celui qui était apprécié de tous.

« Chers téléspectateurs, malgré les nombreux appels au calme, les aventuriers de Koh-Lanta continuent de recevoir des injures et des menaces de mort, » a déclaré la société dans un communiqué publié sur Twitter. « Aucun aventurier n’a dénoncé Teheiura sur le fait qu’il ait reçu de la nourriture sur le camp. Teheiura a avoué seul son moment d’égarement. Aucun événement lié à ce jeu ne donne le droit à l’envoi d’injures, de menaces et de messages haineux. Nous dénonçons fermement ce genre de comportement et conseillons aux aventuriers à déposer plainte. ‘Koh-Lanta’ est un jeu. »

Et ce, alors que l’épisode de ce mardi soir était remplacé par le match France-Finlande pour les qualifications au Mondial 2022.