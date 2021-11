Ary Abittan remplacé par un Belge dans la série qu'il tournait sur M6

Depuis qu’il a été mis en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire, rien ne va plus pour la carrière du comédien Ary Abittan. Les dates de la tournée de son One Man Show ont déjà été annulées jusqu’en 2022. La tournée devait débuter en décembre. Pour l’instant, aucune décision n’a été prise pour l’année prochaine.