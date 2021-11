Dexter est de retour

Lorsque la série « Dexter » s’est arrêtée en 2013 après huit années de succès, les fans étaient restés sur leur faim et très déçus. Huit ans plus tard, Michael C. Hall a accepté de se glisser à nouveau dans ce curieux personnage. Les Américains ont découvert « Dexter New Blood » le 9 novembre, une neuvième saison qui s’annonce aussi barrée que les précédentes. En Belgique, la série est disponible sur Be TV depuis le 7 novembre. L’acteur s’est donc retroussé les manches et nous explique ce retour tant attendu. Une longue pause qui ne fut pas de tout repos....