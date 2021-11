Vous nous revenez avec un film noir où un trio amoureux se mue finalement en duel…

Je n’ai pas voulu le traiter comme un film de genre, au contraire, j’ai voulu contourner les stéréotypes. J’ai rendu les personnages plus complexes, plus ambivalents. Souvent, dans les trios mari-femme-amant, on présente le mari comme la cible, le personnage à éliminer, celui auquel on s’attache moins. Ici, j’ai voulu que le mari, Léo, joué par Benoît Magimel, existe autant que les deux...