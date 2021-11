Testé pour vous : Apple AirPods 3

Le phishing est une des techniques préférées des pirates et des escrocs, qui ont particulièrement profité de la crise sanitaire.

Depuis qu’Apple s’est lancée dans les écouteurs audio true wireless, la firme en aurait vendu plus de 200 millions d’exemplaires. C’est dire à quel point le public a accepté ce design « à tige »... repris depuis par de nombreux autres fabricants. Après les AirPods, le fabricant californien a sorti les AirPods 2 et les AirPods. Ces derniers se différencient des précédents par leur système de réduction de bruit. On ne trouve pas cette fonction sur les nouveaux AirPods 3 qui épousent un design très proche de celui des « Pro », mais sans les embouts. Cette absence ne les empêche...