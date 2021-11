La mangue, l’or des Indes

Deuxième fruit le plus consommé dans le monde après la banane, la mangue renferme de très nombreux bienfaits. Ce fruit tropical est une excellente source de fibres. Consommée en jus, en entrée, en salade, en dessert ou tout simplement en en-cas, la mangue aide à réduire la fatigue et renforce le système immunitaire. Cultivée depuis plus de 4.000 ans dans les forêts de l’Inde, la mangue est un fruit sacré dans ce pays et il est toujours vénéré par les hindous. Dans leur croyance, c’est à l’ombre d’un manguier que Bouddha a l’habitude de s’asseoir pour méditer. À l’instar des dinosaures, la...