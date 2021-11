Air de familles: petite musique

On le sait, la musique a de nombreux effets positifs sur notre mental et notre physique. C’est tout particulièrement vrai chez les bébés prématurés. Tout d’abord parce que la prise en charge de ces enfants est très médicalisée. Les actes infirmiers de base, mais aussi et surtout des actes douloureux comme des prises de sang, des ponctions veineuses ou autres, provoquent énormément de stress chez eux. Dans ce contexte, et toujours en association avec d’autres techniques (positionnement, bercement, sucrose, antalgie médicamenteuse le cas échéant…), la musicothérapie peut vraiment les apaiser...