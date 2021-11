«Emily in Paris» sera de retour le 22 décembre (vidéo)

« Emily in Paris », c’est la série feel good, girly et clairement clichée de Netflix qui a cartonné à sa sortie. À tel point que Netflix a décidé de lui accorder une deuxième saison. Celle-ci sortira le 22 décembre prochain.

La date de sortie était également accompagnée d’une bande-annonce qui nous en dit un peu plus sur les péripéties de sa vie amoureuse. On retrouve Emily, interprétée par Lily Collins, la fille du chanteur de Genesis, tantôt à Paris, tantôt dans le sud de la France.

Amour, style, humour et amitiés sont toujours au rendez-vous dans cette deuxième saison. Elle qui reprend pile après qu’Emily et Gabriel, joué par Lucas Bravo, ont passé la nuit ensemble dans le dernier épisode de la première saison. Celui-ci a alors décidé de rester à Paris.

Jour après jour, Emily devient un peu plus Française. Et elle devra choisir entre Gabriel et un mystérieux jeune homme.

Lily Collins n’est pas une inconnue du grand public. Elle a joué dans plusieurs films dont Tolkien qui retrace la vie du célèbre écrivain du « Seigneur des Anneaux ». Elle n’a pourtant pas pu cacher son enthousiasme sur Instagram en publiant un très court message « Yayyyy », accompagné de petits cœurs.

Pour découvrir la saison 2 de « Emily in Paris », c’est sur Netflix, le 22 décembre.