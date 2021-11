«Demain nous appartient»: Alexandre Brasseur réagit au départ de Clément Rémiens

Son départ ne se fera pas d’un coup et la production a prévu de l’organiser autour d’un arc narratif particulier. Le comédien avait affirmé à La Voix du Nord vouloir respecter le public : « C’est une décision importante pour moi mais je tiens à dire que le public, tant dans le Nord que dans le reste de la France, est mon patron, et que j’ai été fier de bosser sous sa responsabilité ».

TF1 et Clément Rémiens ont annoncé il y a quelques jours, le départ du personnage de Maxime Delcourt de la série « Demain nous appartient » et « Ici tout commence ». Quatre ans après son arrivée dans la série, le comédien a concédé que le départ de Maxime avait à voir avec l’arrivée prochaine de Michel Sarran dans « Ici tout commence ». Clément Rémiens souhaite aussi développer des « projets personnels » mais aussi se reposer un peu.

À l’occasion de ce départ, Alexandre Brasseur qui joue le « père » de Maxime Delcourt dans la série a souhaité rendre hommage au comédien. Alexandre Brasseur a confié à Télé Loisirs : « À 25 ans, je n’en connais pas beaucoup qui ont fait ce qu’il a fait. Je pense que c’est bien qu’il prenne le temps de se poser un peu. Et puis, son départ se fait dans le respect du public. Il le dit lui-même, le public est son patron. Et je trouve super qu’un jeune acteur puisse dire cela aujourd’hui, avec une telle humilité ». L’acteur ajoute que Clément Rémiens est « travailleur, et extrêmement talentueux ».