Les Windsor attaquent «The Crown»

On disait Elizabeth II fan de « The Crown ». Oui, mais ça, c’était avant ! Après la diffusion de la première saison de la série Netflix consacrée à la famille royale d’Angleterre, et plus particulièrement au règne de la souveraine, beaucoup se demandaient si la principale intéressée avait regardé la fiction qui lui était consacrée. Plusieurs indiscrétions avaient alors fuité. « Elle a vraiment aimé, même si elle a trouvé que certains événements ont été dramatisés », confiait à l’époque des sources proches du Palais de Buckingham. Un sentiment que son époux...