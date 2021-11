Charlène internée pour un mois

Le message est fort : « Maman, tu nous manques. On t’aime ». Du haut du balcon du palais princier, Jacques et Gabriella affichent leur amour et leur tristesse pour leur mère absente en ce 19 novembre, jour de Fête nationale à Monaco. Absente, elle le restera un mois. Normalement. Et pour cause, la princesse Charlène, 43 ans, est internée dans une clinique privée pour soigner un mal-être physique et mental en plus d’une addiction aux somnifères et aux antidouleurs. Elle aurait pris cette décision après en avoir discuté avec Albert, mais aussi ses frères....