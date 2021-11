Jarry en homme politique!

Un conte moderne, plein d’amour et de tendresse.

Tchéky Karyo, Jina Djemba, Galice Gracci, Leslie Medina et Aïssam Medhem.

Les personnages incarnés par Max Boublil et Leslie Medina habitent dans un immeuble parisien où les voisins se connaissent à peine.

Dans cet immeuble parisien, la soirée de Noël sera un peu particulière cette année. Les habitants se connaissent à peine et se chuchotent des petits bonjours en sortant les poubelles. Mais la magie des fêtes va opérer pour ces voisins dont le destin finit par se croiser. Caroline Anglade, Lannick Gautry, Max Boublil, Marie-Anne Chazel et Jarry se donnent la réplique dans cette coproduction RTBF en deux parties qui sent bon le sapin. Jarry y incarne un homme politique briguant le poste de Premier ministre, rien de moins !

...