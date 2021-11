Fléaux et miracles chez saint Patrick

En 1845, la population meurt de faim à cause des champs de pommes de terre ravagés. - Isopix

Aujourd’hui reconnue pour sa viande de bœuf juteuse, sa compagnie aérienne low cost, son whisky qui n’a pas grand-chose à envier à son cousin scotch et, bien sûr, sa mousseuse Guinness, l’Irlande reste un pays divisé entre l’Eire sudiste catholique, libérée de tout carcan britannique, et l’Ulster nordiste à majorité protestante et toujours attaché au Royaume de moins en moins Uni depuis le Brexit. Cette Irlande du Nord reste le dernier vestige d’une colonisation qui s’est étendue depuis des lustres. Île vassale de la grande Angleterre jusqu’en juillet 1921, lorsque fut accordé par Lloyd...