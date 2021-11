La France a un incroyable talent: Karine Lemarchand ne connaît pas Wejdene, les internautes choqués

Mercredi, M6 diffusait la dernière soirée d’auditions de « La France a un incroyable talent ». Et une performance a en particulier marqué les téléspectateurs : celle du duo Malicanto, qui a repris le tube « Anissa » de la jeune chanteuse Wejdene.

Leur prestation était très originale car les deux artistes, un pianiste et une cantatrice, ont mêlé l’opéra lyrique à la chanson de base. Et cela a plu au jury, qui ne s’attendait pas à une telle reprise du tube de 2020. Tube qui a beaucoup fait parler, notamment à cause de la fameuse phrase « Tu hors de ma vue », devenue un mème depuis.