À la télé ce soir: «Nicolas Hulot: des femmes accusent» et «Scandale»

L’émission d’Élise Lucet présentera en ouverture une enquête intitulée « Nicolas Hulot : des femmes accusent ». Le reportage, gardé secret par France 2 et dont la diffusion a été avancée, donnera la parole à plusieurs femmes accusant l’ex-ministre français de la Transition écologique d’agressions sexuelles.

Scandale, à 20h30 sur RTL TVI

En 2016, le président de Fox News, Roger Ailes, est accusé de harcèlement sexuel à l’encontre de journalistes. L’éviction et la chute de cet intouchable ont été possibles grâce aux accusations des stars de la chaîne, Gretchen Carlson et Megyn Kelly…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

The Wave, à 21h sur 13e Rue – Trois étoiles

de Roar Uthaug (2015)

Sans aucun doute calqué sur « The Impossible », bluffante production espagnole évoquant le tsunami thaïlandais de 2004, ce film catastrophe norvégien séduit par son caractère réaliste, la qualité de ses effets spéciaux et le charisme de la très jolie Ane Dahl Torp. Énorme succès en Norvège, ce qui a valu à son auteur d’être choisi pour réaliser le probant remake de « Tomb Raider » voici trois ans.

Hostiles, à 21h05 sur France 3 – Trois étoiles

de Scott Cooper (2017)

Anthony Mann, John Sturges, Ralph Nelson et John Ford, bien sûr, se retrouveraient volontiers dans ce superbe western d’ambiance dû à l’auteur du « Crazy Heart » qui avait valu à Jeff Bridges son Oscar du meilleur acteur, tardif mais crucial dans l’incroyable rebond de sa carrière ! Ici, c’est Christian Bale qu’on retrouve, l’air toujours aussi déterminé, face à la divine Rosamund Pike.

Jupiter : le destin de l’univers, à 21h15 sur TMC – Deux étoiles

de Lana et Lilly Wachowski (2015)

Après le réjouissant et original « Cloud Atlas », les auteures de « Matrix » replongent dans la surenchère des effets spéciaux et images de synthèse, avec ce nouvel opéra intergalactique où prime une sorte de laideur stylistique absolue au niveau des décors, des vaisseaux et des bébêtes, le tout contrastant avec le charme flamboyant de Mila Kunis. Un sacré spectacle quand même.

Gloria Bell, à 22h35 sur RTL TVI – Deux étoiles

de Sebastián Lelio (2018)

Le cinéaste chilien adapte lui-même son titre de 2013 pour le public US, offrant ainsi à Julianne Moore un nouveau rôle destiné à mettre en valeur son indiscutable charisme. Sans autre intérêt, toutefois, et à réserver donc en priorité aux fans de la jeune sexagénaire native de Caroline du Nord.

Persona non grata, à 22h50 sur 13e Rue – Deux étoiles

de Roschdy Zem (2019)

Ce remake d’un titre brésilien de début de siècle a été transposé dans la région de Montpellier et délivre une mise en place de haut vol avec un terrible duel entre Nicolas Duvauchelle et Raphaël Personnaz, avant de faiblir dès l’instant où l’auteur vient lui-même s’imposer tel l’intrus. Le récit a néanmoins le mérite de retomber in extremis sur ses pattes.