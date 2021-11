À la télé ce soir: la finale des Masters de «N’oubliez pas les paroles» et «La mémoire dans la peau»

N’oubliez pas les paroles : la finale des Masters, à 21h10 sur France 2

Après un mois de duels acharnés, les Masters 2021 livrent enfin leur dénouement. Seuls quatre maestros peuvent toujours prétendre à la victoire. Pour cette dernière émission, devant les 28 autres maestros de cette édition 2021, les téléspectateurs assistent d'abord aux deux manches retours des demi-finales. Puis, les deux gagnants se retrouveront pour le choc final.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Indiana Jones et le temple maudit, à 18h10 sur Club RTL - Trois étoiles

de Steven Spielberg (1984)

Le moins apprécié de la grande trilogie des eighties n’en reste pas moins un grand spectacle d’une formidable virtuosité technique et épique. Ce deuxième opus de la saga fut aussi l’heure de gloire pour Kate Capshaw, alias Madame Spielberg à la ville. Le couple a eu sept enfants dont deux adoptés. Quant à la native de Fort Worth, elle réapparut dans « Les coulisses du pouvoir » de Sidney Lumet et dans « Black Rain » de Ridley Scott. On ne l’a plus revue sur les plateaux depuis 2002 et un téléfilm intitulé « Le choix de l’amour ».

Léon, à 20h15 sur Plug RTL - Trois étoiles

de Luc Besson (1994)

Sans doute le meilleur film de Besson et en tout cas le préféré du grand public d’outre-Atlantique ! Il est vrai que le natif du 15e avait eu la main heureuse en choisissant la jeune Natalie Portman en protégée de ce nouveau « Professionnel » et Gary Oldman toujours excellent en mauvais de service.

Casper, à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

de Brad Silberling (1995)

Coproduite par Steven Spielberg, cette comédie fantastique fut la première dont le héros, inventé par la compagnie Harvey Comics dans les années quarante, est en images de synthèse. Le décorum impressionne, à 100 % Art nouveau, façon Gaudi. Très plaisant dans le genre.

Avant toi, à 21h50 sur AB3 - Deux étoiles

de Thea Sharrock (2016)

Cette nouvelle « Love Story » tirée d’un roman à succès de la Londonienne Jojo Moyes est classique, globalement prévisible et musicalement formatée avec la BO de Craig Armstrong et des chansons pour la plupart mielleuses. Heureusement, l’alchimie fonctionne à merveille entre Emilia Clarke (la Daenerys Targaryen de « Game of Thrones ») et Sam Claflin (le Finnick Odair de « Hunger Games »). Préparez vos mouchoirs, donc, mais pas trop quand même… heureusement.

Sex Tape, à 22h25 sur Plug RTL - Une étoile

de Jake Kasdan (2014)

On peut dire que Jason Segel et Cameron Diaz sont de parfaits complices dans cette comédie racontant comment un couple en panne d’inspiration tente de récupérer la vidéo de leurs derniers ébats accidentellement postée sur le web. L’idée de base est marrante et certaines séquences assez drôles…