À la télé ce soir: «Alice et le maire» ou «Secrets d’histoire» (vidéos)

« Secrets d’histoire », à 21h05 sur France 3

Dans ce magazine culturel présenté par Stéphane Berne, on revient sur le destin hors du commun de Josephine Baker. Enfant du Missouri, elle débarque à Paris où elle devient la reine du music-hall. Son engagement aux côtés de la France Libre pendant la Seconde Guerre mondiale n’est qu’un aspect de son engagement militant, auquel rendent hommage ceux qui l’ont côtoyée.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Alice et le maire », à 20h40 sur La Une – Trois étoiles

de Nicolas Pariser (2019)

Quatre ans après son « Grand jeu » qui lui avait valu le Prix Louis-Delluc du premier film, le quadra parisien revient avec cette évocation foisonnante et speedée des milieux politiques hexagonaux, synthétisés par un fictif maire de Lyon désabusé et incarné par Fabrice Luchini. Très subtil à l’image de son héroïne Anaïs Demoustier, qui n’a pas reçu pour rien l’avant-dernier César de la meilleure actrice !

« Assassin’s Creed », à 20h05 sur Club RTL – Deux étoiles

de Justin Kurzel (2016)

Le réalisateur australien du dernier « Macbeth » retrouve son acteur Michael Fassbender qui s’ajoute cette fois au rang des coproducteurs de cette adaptation du jeu vidéo éponyme très apprécié par ses aficionados. Un peu à la façon de « Highlander », on passe d’une époque à l’autre dans un enchaînement parfois complexe, et même si les décors naturels de Malte et d’Espagne sont joliment exploités, les images de synthèse restent envahissantes.

« Place Vendôme », à 20h55 sur ARTE – Deux étoiles

de Nicole Garcia (1998)

Malgré ses onze nominations aux Césars et la Coupe Volpi de la meilleure actrice pour une Catherine Deneuve alors au sommet de son charisme, ce drame manque de cohérence pour s’apparenter au thriller qu’il aurait dû être. Reste, heureusement, une ambiance assez fascinante en milieux joailliers et une distribution presque aussi luxueuse que son décor.

« L’espion de la dernière chance », à 22h45 sur ARTE – Deux étoiles

de Werner Klingler (1956)

L’histoire vraie d’un espion allemand envoyé en 1944 à New York pour savoir où en était la mise au point de la bombe atomique de l’opération Manhattan. Une curiosité qui démarre comme un « James Bond » avant la lettre, avec une Moneypenny de service et une « girl » superbement profilée par Nadja Tiller, qui a fêté en mars ses 92 printemps.

« Ma mère est folle », à 22h30 sur La Une – Une étoile

de Diane Kurys (2018)

Dire que l’intrigue de ce « road movie » ne tient que très approximativement la route est un euphémisme ! Dommage, car le couple mère/fils formé par la toujours pétillante Fanny Ardant et le néophyte Vianney assure.