Inédit dans «L’amour est dans le pré»: deux candidats quittent l’aventure pour vivre ensemble

Rémi et Sébastien se sont rendus au speedating afin de rencontrer Nicolas, l’agriculteur qui gère un élevage de chevaux de sports. Tandis qu’ils passaient chacun cinq minutes avec le candidat, les prétendants ont passé la journée ensemble. Le courant est particulièrement bien passé entre Rémi et Sébastien.

À la fin de la journée, lorsqu’ils ont dû reprendre leurs chemins respectifs avant le tournage à la ferme, les deux jeunes hommes se sont rendu compte qu’il y avait quelque chose. « C’est vrai qu’on a beaucoup discuté », déclare Sébastien, qui vit en Suisse. « On partage la même chose, les mêmes passions. C’était long une journée, on apprend à se connaître, à se découvrir et voilà. »

« J’ai hésité parce qu’on ne pouvait pas », annonce Rémi. En effet, les participants à l’émission n’ont pas le droit de se contacter en dehors des tournages. « C’était un risque, mais pendant la journée je sentais que c’était réciproque. »

« C’était le coup de foudre du moment où on n’était plus ensemble », poursuit Sébastien.

À Nicolas, ils ne lui souhaitent que du bonheur. « On lui souhaite vraiment ce qu’on a vécu ».