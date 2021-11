Lindsay Lohan est fiancée : son partenaire dans «Lolita malgré moi» la félicite avec une photo souvenir (photos)

L’époque où Lindsay Lohan défrayait la chronique semble être révolue. Alors qu’elle vient d’annoncer jouer dans un tout nouveau film de Noël sur Netflix, la jeune femme n’en est pas à la seule nouveauté de sa vie.

Belgaimage

Ce week-end, l’ancienne starlette a posté une photo d’elle sur Instagram. Accompagnée de Bader Shammas, on aperçoit Lindsay Lohan avec une belle pierre au doigt. La jeune femme y a écrit « Mon amour. Ma vie. Ma famille. Mon futur ».

Belgaimage

On en sait peu sur l’homme qui partage sa vie. Il semblerait qu’il gère des fonds pour des personnes fortunées au Crédit suisse. C’est en tout cas ce que rapportent nos confrères de Gala, selon une information du Sun. « C’est un gars formidable », aurait déclaré la maman de l’actrice à The Famous People.

Quoi qu’il en soit, ses anciens collègues ont sauté de joie en apprenant la nouvelle. C’est le cas de Jonathan Bennett, Aaron Samuels dans « Lolita malgré moi ». « Félicitations et bienvenue au club », écrit-il sur Instagram. « Je connais ce sourire spécial sur ton visage, et c’est absolument magnifique. (...) Je t’aime et je suis si fier de toi ! Nous l’avons fait ! Nous avons trouvé ceux qui nous correspondent ! »