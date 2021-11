Jacques Pradel raconte: John Lennon, la mort d’une icône

La nuit tragique du 8 au 9 décembre 1980, John Lennon a été assassiné devant l’entrée de son immeuble de New York, sous les yeux de sa femme Yoko Ono.

New York, samedi 6 décembre 1980. Quelques fans de l’ancien leader des Beatles font les cent pas depuis midi devant le Dakota Building, non loin de Central Park, au coin de la 72e Rue, à Manhattan. C’est là que John habite avec sa femme Yoko Ono et leur fils Sean, un petit garçon âgé de 5 ans. Il y a toujours beaucoup de curieux au pied de cet immeuble qui est aussi le domicile new-yorkais de nombreuses autres stars comme Leonard Bernstein, Lauren Bacall, Rudolf Noureev ou encore Judy Garland…

Sur le trottoir, un certain Mark Chapman. Un garçon...